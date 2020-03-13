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У Чернівецькій області посилили карантин через коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 10:36
У Чернівецькій області посилили карантин через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівецькій області прийняли ряд важливих обмежувальних заходів

У Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Осачук повідомляв, що вчора ввечері засідала обласна комісія Служби економічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де прийняли ряд важливих обмежувальних заходів, які спрямовані на те, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі.

"Ці обмежувальні заходи, які діють, як ви знаєте, у навчальних закладах, ми підсилюємо. У тому числі для всіх спортивних комплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів. І просимо громадян, якщо так співпало, що в ці дні у вас заплановане сімейне свято, день народження, дитячі, інші, - утриматися від таких форматів. Обов'язково стане краще і обов'язково зможете ще відсвяткувати", - сказав Осачук.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що через коронавірус в Україні можуть ввести обмежувальні заходи на території всієї країни.

Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони проведе засідання щодо закриття кордонів через загрозу коронавірусу.

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