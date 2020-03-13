Во Львовской области украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус

Во Львове с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали жителя области, который ранее вернулся из Италии. Об этом сообщает представители пресс-службы Камянко-Бугского городского совета.

Как отмечается, к врачу обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания.

"С целью предотвращения дезинформации жителей Каменка-Бугского района сообщаем о том, что 12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу г Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования установлено, что больной прибыл из Италии ", - говорится в сообщении.

В связи с этим местный совет принял решение временно приостановить работу рынков в г. Каменка-Бугская и поселках Добротвир и Новый Ярычев.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области ужесточили меры карантина из-за коронавируса, принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и прочие подобные заведения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры и руководству аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.