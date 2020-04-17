ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мукачеві закрили всі церкви на Великдень

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 13:57
У Мукачеві закрили всі церкви на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В місті будуть працювати лише аптеки, АЗС і продуктові магазини

У Мукачеві на період великодніх свят закривають усі церкви в рамках посилення карантинних обмежень. Про це повідомили в Мукачівському міському раді.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Так, вже з суботи, з 15:00 до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл, що входять до складу ВІДГ. Обмеження стосуються і релігійних закладів - всі церкви до понеділка будуть закриті на карантин", - повідомили в міськраді.

При цьому дозволено працювати аптек, АЗС і продуктовим магазинам.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало спалаху коронавірусу у трьох церквах, а також Києво-Печерській лаврі. Серед вогнищ COVID-19 також була церква у Мукачеві.

Раніше РБК-Україна писало, що у Житомирі ввели заборону на відвідування храмів, а також на участь у масових релігійних заходах під час великодніх свят.

Також повідомлялося, що Київська влада прийняла рішення про введення карантину на території Іонинського монастиря у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

90% українців вимагають від держави заходів з підтримки промисловості, - опитування У гуртожитку Київської духовної академії зафіксували спалах коронавірусу
Новини України ПасхацерковькарантинМукачево
News
On Top