Священика РІПЦ підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю

Ілюстративне фото (УНІАН)

Священику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Прокуратура Львівської області оголосила підозру священику Російської істинно-православної церкви (РІПЦ) у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

Повідомляється, що в рамках кримінального розслідування, відкритого за ознаками статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) у священика вилучили пістолет, ручну гранату РГД-5 і більше 40 патронів.

Згідно з висновками експертизи, усі вилучені предмети придатні для стрільби і бойового застосування. Мостиський районний суд обрав священику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Додамо, що РІПЦ є церквою російської традиції, яка виникла в 2001 році внаслідок виходу з Руської православної церкви закордоном деяких кліриків.

Нагадаємо, раніше Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до шести років позбавлення волі священика УПЦ МП. Зокрема, у квітні 2014 року настоятель одного з храмів Новоайдарського району приєднався до лав терористів. На чолі групи антиукраїнськи налаштованих осіб він організував блокування автодороги до Луганська, перешкоджаючи переміщення сил та засобів ЗСУ в район проведення АТО.