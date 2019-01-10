Священника РИПЦ подозревают в незаконном обращении с оружием

Иллюстративное фото (УНИАН)

Cвященнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Прокуратура Львовской области объявила подозрение священнику Русской истинно-православной церкви (РИПЦ) в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Сообщается, что в рамках уголовного дела, открытого по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) у священника изъяли пистолет, ручную гранату РГД-5 и более 40 патронов.

Согласно выводам экспертизы, все изъятые предметы пригодны для стрельбы и боевого применения. Мостиский районный суд избрал священнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, что РИПЦ является церковью русской традиции, которая возникла в 2001 году вследствие выхода из Русской православной церкви заграницей некоторых клириков.

Напомним, ранее Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника УПЦ МП. В частности, в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц он организовал блокирование автодороги до Луганска, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.