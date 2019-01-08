Священника УПЦ МП заочно приговорили к 6 годам лишения свободы

Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Осужденный объявлен в розыск

Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника УПЦ МП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отмечается, сотрудники СБУ установили, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц он организовал блокирование автодороги до Луганска, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Приговор вступил в законную силу. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Сейчас осужденного объявили в розыск.

Ранее РБК-Украина сообщало, что жительницу Хмельницкого, уроженку России, которая передавала информацию российскому боевику и готовила теракт, приговорили к шести годам тюремного заключения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, участники которой планировали мероприятия по дестабилизации в Украине.