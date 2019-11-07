У Львівській області на весіллі отруїлися 13 людей

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Гості їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

У Новояворівському районі Львівської області 13 людей отруїлися під час святкування весілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що хворі почали надходити в Новояворовскую районну лікарню 5 листопада За станом на 15:00 6 листопада, в лікарні надійшли 13 осіб з симптомами гострого ентероколіту. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Всі потерпілі були гостями на весіллі в ресторані "Криве озеро", приймали в їжу смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

Нагадаємо, 30 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в лікарню з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізували 16 студентів Української академії лідерства. Як повідомляється, в перебігу дня студенти тричі приймали їжу, яку приготувало їм одне з місцевих комунальних підприємств.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Чернігові призупинили заняття в школі № 7 з-за спалаху гепатиту А. Повідомляється, що на даний момент у лікарні 16 школярів.

РБК-Україна писало, що джерелом гепатиту в школі №7 Чернігова стала, ймовірно, працівниця харчоблоку навчального закладу.