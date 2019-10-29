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У Чернігівській міськраді назвали джерело гепатиту в школі

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 15:08
У Чернігівській міськраді назвали джерело гепатиту в школі
Фото: школа № 7 у Чернігові (chernigiv-rada.gov.ua)

Діти могли заразитися гепатитом від працівниці харчоблоку школи

Джерелом гепатиту в школі №7 міста Чернігова стала, ймовірно, працівниця харчоблоку навчального закладу. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради.

За словами начальника Управління охорони здоров'я міської ради Владислава Кухаря, жінка була госпіталізована 18 жовтня і знаходиться на лікуванні у Чернігівській центральній районній лікарні.

Наголошується, що буквально за два дні до захворювання жінка проходила медогляд, який не показав ні хвороб, ні їх збудників. Тому інші працівники харчоблоку школи зараз повторно здають аналізи у приватній лабораторії.

У зв'язку з ситуацією мер Владислав Атрошенко доручив комунальному підприємству "Шкільне" ввести ретельну перевірку працівників шкільних їдалень. Для школярів проведуть додаткову роз'яснювальну роботу, оскільки гепатит "А", за визначенням лікарів, є хворобою немитих рук.

Нагадаємо, в Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. Повідомляється, що на даний момент у лікарні госпіталізували 16 школярів.

Також РБК-Україна повідомляло, що в селищі міського типу Костянтинівка Краснокутського району (Харківська область) дев'ять осіб захворіли на гепатит А.

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