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Во Львовской области на свадьбе отравились 13 человек

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 03:34
Во Львовской области на свадьбе отравились 13 человек
Иллюстративное фото (stan.kz)

Гости ели жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

В Новояворовском районе Львовской области 13 человек отравились во время празднования свадьбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Сообщается, что больные начали поступать в Новояворовскую районную больницу 5 ноября По состоянию на 15:00 6 ноября, в больницу поступили 13 человек с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Все потерпевшие были гостями на свадьбе в ресторане "Кривое озеро", принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Напомним, 30 октября в ГСЧС поступила информация, что в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировали 16 студентов Украинской академии лидерства. Как сообщается, в течения дня студенты трижды принимали пищу, которую приготовило им одно из местных коммунальных предприятий.

Также РБК-Украина сообщало, что в Чернигове приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. Сообщается, что на данный момент в больнице 16 школьников.

РБК-Украина писало, что источником гепатита в школе №7 города Чернигов стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения.

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Новости Украины Львовская областьотравлениесвадьба
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