ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львівській області за добу травмувалися 5 лижників, серед них 4 дітей

Новость на русском →
Львівська область, Понеділок 17 січня 2022 02:43
У Львівській області за добу травмувалися 5 лижників, серед них 4 дітей Фото: у Львівській області за добу травмувалися 5 лижників, серед них 4 дітей (unsplash.com)
Автор: Анна Полисученко

За 15 січня у Львівській області під час катання на лижах травмувалися п'ятеро туристів. Серед постраждалих - четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На горі Тростян травмувалися двоє дітей 2007 та 2013 років народження.

Другий інцидент стався на горі Високий Верх. Там травмувалися двоє туристів-лижників, серед яких дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік травмувалася дитина 2007 року народження.

Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу і спустили їх до підніжжя гір, після чого передали медикам.

Раніше ми писали, що у Львівській області в ДТП потрапив шкільний автобус: постраждали діти

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування