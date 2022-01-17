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Во Львовской области за сутки травмировались 5 лыжников, среди них 4 детей

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Львовская область, Понедельник 17 января 2022 02:43
Во Львовской области за сутки травмировались 5 лыжников, среди них 4 детей Фото: во Львовской области за сутки травмировались 5 лыжников, среди них 4 детей (unsplash.com)
Автор: Анна Полисученко

За 15 января во Львовской области во время катания на лыжах травмировались пятеро туристов. Среди пострадавших - четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На горе Тростян травмировались двое детей 2007 и 2013 годов рождения.

Второй инцидент произошел на горе Высокий Верх. Там травмировались двое туристов-лыжников, среди которых ребенок 2016 года рождения.

На горе Политехник травмировался ребенок 2007 года рождения.

Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили их к подножию гор, после чего передали медикам.

Ранее мы писали, что во Львовской области в ДТП попал школьный автобус: пострадали дети.

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Львовская область
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