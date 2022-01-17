Во Львовской области за сутки травмировались 5 лыжников, среди них 4 детей
Фото: во Львовской области за сутки травмировались 5 лыжников, среди них 4 детей (unsplash.com)
За 15 января во Львовской области во время катания на лыжах травмировались пятеро туристов. Среди пострадавших - четверо детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
На горе Тростян травмировались двое детей 2007 и 2013 годов рождения.
Второй инцидент произошел на горе Высокий Верх. Там травмировались двое туристов-лыжников, среди которых ребенок 2016 года рождения.
На горе Политехник травмировался ребенок 2007 года рождения.
Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили их к подножию гор, после чего передали медикам.
Ранее мы писали, что во Львовской области в ДТП попал школьный автобус: пострадали дети.