У Львівській області зняли обмеження на в'їзд в село, де спалах коронавірусу

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Інші протиепідемічні заходи вирішили зберегти

У Львівській області вирішили зняти обмеження на в'їзд до села Давидів, де стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними ОДА, сьогодні відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Давидівської об'єднаної територіальної громади. На засіданні ухвалили рішення про зняття обмеження на в'їзд до приватного сектору села Давидів.

При цьому у штабі вирішили зберегти інші протиепідемічні заходи такі як, дезінфекція місць загального користування, функціонування патрулів за дотриманням карантину, соціальний супровід осіб на самоізоляції та мало захищених верств населення, а також забезпечення проведення додаткових обстежень на коронавірус осіб на самоізоляції та з ознаками захворювання.

Нагадаємо, село Давидів було закрите на карантин 30 квітня після виявлення 20 випадків інфікування коронавірусом. На головних в'їздах у місто патрулювали правоохоронці, а другорядні були повністю перекритими.

Також повідомлялося, що у Рівненській області на карантин закрили село Познань через спалах коронавірусу. На в'їзді в населений пункт цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники. З 20:00 до 8 ранку в селі обмежено пересування людей та транспорту.