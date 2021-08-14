RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львівській області шахтарі отримають зарплату за три місяці: коли почнуться виплати

Автор: Инна Собора

Уряд спрямує у серпні 653 млн гривень на виплату зарплат шахтарям. Третина із цієї суми піде на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям в Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Львівської ОДА Максима Козицького в Facebook.

За ці кошти має бути покрито заборгованість за квітень-червень 2021 року для ДП "Львіввугілля".

"Виплати, за домовленістю з Мінфіном, буде проведено вже з понеділка, 16 серпня", - повідомив Козицький.

Нагадаємо, в середині березня повідомлялося, що Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям.

РБК-Україна писало, що з березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская область