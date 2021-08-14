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Во Львовской области шахтеры получат зарплату за три месяца: когда начнутся выплаты

Автор: Инна Собора

Правительство направит в августе 653 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. Треть из этой суммы пойдет на погашение задолженности по зарплате шахтерам во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого в Facebook.

За эти средства должна быть покрыта задолженность за апрель-июнь 2021 года для ГП "Львовуголь".

"Выплаты, по договоренности с Минфином, будут проведены уже с понедельника, 16 августа", - сообщил Козицкий.

Напомним, в середине марта сообщалось, что Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам.

РБК-Украина писало, что с марта этого года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 гривну. Речь идет о страховых выплатах.

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Львовская область