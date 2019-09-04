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У Львівській області сталося масове отруєння на весіллі

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 14:02
У Львівській області сталося масове отруєння на весіллі
Ілюстративне фото (stan.kz)

Що стало причиною отруєння поки невідомо

У Львівській області було госпіталізовано 10 людей унаслідок отруєння під час святкування весілля, серед постраждалих 1 дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

Повідомляється, що святкування весілля відбулося 31 серпня в ресторані "Фазенда", що в с. Наконечне Друге Яворівського району. У всіх госпіталізованих спостерігається симптом гострого ентероколіту.

"станом на 11 годину. 04.09.2019 року госпіталізовано 10 осіб (1 дитина). Стан пацієнтів середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

При цьому, що стало причиною отруєння поки невідомо. Повідомляється, що на даний момент проводяться лабораторні дослідження продуктів харчування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.

Також повідомлялося, що в кінці серпня у Львівській області сталася масове отруєння дітей. Постраждалі могли отруїтися у відпочинковому таборі.

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