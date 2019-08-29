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У Львівській області масово отруїлися діти

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 11:55
У Львівській області масово отруїлися діти
Ілюстративне фото (stan.kz)

Масове отруєння сталося в Червонограді

У Червонограді Львівської області сталося масове отруєння, в лікарню доставили чотирьох дітей віком 14-15 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що в Червоноградський відділ поліції 28 серпня близько 04.00 надійшло повідомлення від медиків про те, що в інфекційне відділення місцевої лікарні доставлені четверо дітей.

Поліцейські встановили, що неповнолітні могли отруїтися у відпочинковому таборі в Івано-Франківській області. Там вони харчувалися перед від'їздом додому. У підлітків медики діагностували харчову токсикоінфекцію, їхній стан - стабільний.

Всі обставини події з'ясовуються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 20 серпня на курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння - 19 осіб потрапили до лікарні в Бердянську в інфекційне відділення. Наголошується, що вірогідною причиною інциденту стало вживання в їжу креветок.

Раніше, в Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 осіб, серед яких 8 дітей. Люди отруїлися в селі Слобода. Всього на весіллі перебувало 190 осіб.

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