На трасі Львів-Шегині сталася ДТП з вантажівкою, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок ДТП постраждали 3 людини

У Львівській області на автодорозі Львів-Шегині сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою, в результаті чого постраждали 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, на автодорозі Львів-Шегині у Мостиському районі сталося зіткнення легкового автомобіля Opel Vectra та вантажівки Renault Magnum. Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій та двоє пасажирів Opel отримали тілесні ушкодження. Серед постраждалих 39-річна жінка та 14-річний юнак.

"Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі вантажівка зіткнулася з двома легковими автомобілями на Криворізькому шосе. В результаті аварії водія одного з автомобілів затиснуло в салоні, його довелося вирізати рятувальникам.

Крім того, напередодні у Дніпрі на перехресті проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської вантажівка протаранила маршрутку. В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали 2 людини. Від удару маршрутку розвернуло, і вона зупинилася за декілька метрів.