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У Львівській області сталася ДТП з мікроавтобусом, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 10:34
У Львівській області сталася ДТП з мікроавтобусом, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок зіткнення автомобілів постраждали 4 людини

У Львівській області на автодорозі Львів-Краковець ввечері 4 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, внаслідок чого постраждали 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 20:25 сталося зіткнення мікроавтобуса Opel Vivaro та автомобіля Volkswagen Passat. В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали обоє водії, а також двоє пасажирів Volkswagen.

"Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на автодорозі Львів-Шегині зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. В результаті аварії постраждали 3 людини. Обставини інциденту встановлюються.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області на автодорозі Миропіль-Житомир загорівся рейсовий автобус, в якому перебували 13 пасажирів. В результаті події ніхто з пасажирів автобусу не постраждав, але вогнем було знищено салон транспортного засобу.

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