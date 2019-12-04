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В Житомирській області згорів рейсовий автобус

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 14:37
В Житомирській області згорів рейсовий автобус
Фото: пожежа рейсового автобусу (tvijromaniv.in.ua)

Вогонь знищив салон та моторний відсік транспортного засобу

Вранці у середу, 4 грудня, у Житомирській області загорівся рейсовий автобус "Миропіль-Житомир", в якому знаходилося 13 пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, вогнеборці ліквідували загоряння рейсового автобуса. Ніхто з пасажирів не постраждав, однак вогонь знищив салон та моторний відсік транспортного засобу.

"О 07:21 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння рейсового автобуса "Мерседес", що рухався за маршрутом "Миропіль-Житомир". Подія трапилася на 70-му км автодороги Бердичів-Острог, поблизу с. Булдичів Романівського району", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації займання залучалося три чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Попередньою причиною пожежі називають розгерметизацію паливної системи транспортного засобу. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.

Фото: пожежа рейсового автобусу (tvijromaniv.in.ua)

Нагадаємо, в Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп сталася пожежа в туристичному автобусі, який перевозив майже 50 пасажирів за маршрутом "Харків-Познань".

Крім того, у Черкасах сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Водій автобуса "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai.

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