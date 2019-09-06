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У Львівській області сталося ДТП з мікроавтобусом, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 10:07
У Львівській області сталося ДТП з мікроавтобусом, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок інциденту постраждали 6 людей

У Львівській області на автодорозі "Жовква-Ковель" сталося зіткнення вантажівки та мікроавтобусу, в результаті чого постраждали 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними правоохоронців, у четвер, 5 вересня, близько 11:00 у Сокальському районі сталося зіткнення вантажівки Volvo та мікроавтобусу Peugeot. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій та 5 пасажирів мікроавтобусу.

Зазначається, що на разі встановлюються обставини інциденту, а також вирішується питання кваліфікації ДТП.

Нагадаємо, ввечері 4 вересня на автодорозі "Київ-Чоп" у Львівській області сталося зіткнення двох автомобілів та пасажирського автобусу, у результаті чого загинула одна людина та ще 14 постраждали. На місці події загинув водій одного з автомобілів. Також внаслідок ДТП постраждали 12 дітей віком від 10 до 12 років та двоє водіїв автобусу.

Також РБК-Україна писало, що на Харківському шосе у Києві сталося зіткнення двох автомобілів та маршрутки. У результаті ДТП постраждав водій одного з легкових автомобілів, який загорівся від зіткнення.

Крім того, в Одеській області сталася ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля, в результаті чого постраждали п'ять осіб, серед них - 2 дитини.

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