ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області в ДТП з маршруткою постраждали 5 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 15:09
В Одеській області в ДТП з маршруткою постраждали 5 осіб
Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Серед постраждалих хлопчик і дівчинка у віці одного і двох років

В Одеській області в Ізмаїльському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та мікроавтобуса, в результаті чого постраждали п'ятеро осіб, серед них - двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, ДТП сталося 3 вересня на виїзді з міста Ізмаїл близько 10 години.

Попередньо встановлено, що 57-річний водій Renault Master не виконав вимогу дорожнього знаку і не надав перевагу в русі 44-річному водієві Audi A6. В результаті зіткнення з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовані п'ятеро пасажирів, серед яких хлопчик і дівчинка у віці одного і двох років.

Відомості за даним фактом були внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань по 1 ч. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня на трасі у напрямку до Миколаєву в районі Нової Одеси пасажирський Mercedes-Benz в'їхав в багажник поліцейського авто Toyota Prius. В результаті удару Prius з'їхав з траси у кювет.

Крім того, в результаті зіткнення вантажівки і маршрутного автобуса у Львівській області отримали тілесні ушкодження більше 10 осіб. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 людини.

У Миколаївській області автобус зніс з траси патрульний Prius У Львівській області в ДТП із маршруткою постраждали більше 10 осіб
Новини України ДТПОдесаІзмаїл
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся