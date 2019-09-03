В Одеській області в ДТП з маршруткою постраждали 5 осіб

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Серед постраждалих хлопчик і дівчинка у віці одного і двох років

В Одеській області в Ізмаїльському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та мікроавтобуса, в результаті чого постраждали п'ятеро осіб, серед них - двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, ДТП сталося 3 вересня на виїзді з міста Ізмаїл близько 10 години.

Попередньо встановлено, що 57-річний водій Renault Master не виконав вимогу дорожнього знаку і не надав перевагу в русі 44-річному водієві Audi A6. В результаті зіткнення з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовані п'ятеро пасажирів, серед яких хлопчик і дівчинка у віці одного і двох років.

Відомості за даним фактом були внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань по 1 ч. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня на трасі у напрямку до Миколаєву в районі Нової Одеси пасажирський Mercedes-Benz в'їхав в багажник поліцейського авто Toyota Prius. В результаті удару Prius з'їхав з траси у кювет.

Крім того, в результаті зіткнення вантажівки і маршрутного автобуса у Львівській області отримали тілесні ушкодження більше 10 осіб. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 людини.