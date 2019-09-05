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У Києві автомобіль в'їхав у маршрутку і загорівся

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 06:39
У Києві автомобіль в'їхав у маршрутку і загорівся
Фото: на місці події ("Інформатор")

В ДТП постраждав пасажир згорілої Toyota

У Києві на Харківському шосе увечері в середу, 4 вересня, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів і маршрутки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Обидві події сталися близько 23:00–23:20.

Зі слів очевидців, спочатку зіткнулися автомобіль "Жигулі" та маршрутний автобус, який рухався по крайній правій смузі у бік Дарницького шосе та намагався перебудуватися в середню смугу.

Через 10 хвилин після першої пригоди автомобіль Toyota теж в'їхав у маршрутку, після чого загорівся.

Його намагалися загасити учасники події, пізніше займання ліквідували прибулі на місце рятувальники.

В аварії постраждав пасажир Toyota, він госпіталізований.

Фото: на місці ДТП

Нагадаємо, 3 вересня в Одеській області в Ізмаїльському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та мікроавтобуса, в результаті чого постраждали п'ятеро осіб, серед них - двоє дітей.

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