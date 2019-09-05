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У Львівській області в ДТП з автобусом постраждали 12 дітей

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 08:23
У Львівській області в ДТП з автобусом постраждали 12 дітей
Фото: на місці ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

В результаті ДТП постраждали 12 дітей

Ввечері 4 вересня на автодорозі "Київ-Чоп" сталося зіткнення двох автомобілів та пасажирського автобусу, в результаті чого постраждали 14 осіб та 1 людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як повідомляється, інцидент стався між селами Дідилів та Банюнин, що у Львівській області. Автомобіль Mercedes-Benz Vito, за кермом якого перебував іноземець, виїхав на зустрічну смугу де допустив зіткнення з пасажирським автобусом Neoplan та автомобілем Volkswagen Jetta.

Зазначається, що в результаті зіткнення водій Mercedes-Benz Vito загинув на місці. Також внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 12 дітей віком від 10 до 12 років та двоє водіїв автобусу.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Харківському шосе сталося зіткнення двох автомобілів та маршрутки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала одна людина. Один з автомобілів загорівся.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську поліція затримала винуватця смертельної ДТП з маршруткою, яка сталася 3 вересня поблизу села Боднарів. Затриманий, перебуваючи за кермом вантажівки, не обрав потрібну швидкість, внаслідок чого стався занос причепа, який зіткнувся з маршруткою.

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