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У Львівській області з підозрою на коронавірус звернулось ще 5 осіб

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 10:10
У Львівській області з підозрою на коронавірус звернулось ще 5 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У п'ятьох жителів Львова та Моршина підозрюють коронавірусну інфекцію

У Львівській області у ніч з 20 по ранок 21 квітня з підозрою на коронавірус звернулось ще 5 людей. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, люди, які звернулись з підозрою на коронавірус, є жителями Львова та Моршина. Загалом у Львівській області очікують своїх результатів на COVID-19 - 96 осіб у яких є симптоми коронавірусної інфекції.

На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 100 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 14-ти пацієнтів стан важкий. Також пацієнтів на апараті ШВЛ - немає. Двоє людей у відділенні інтенсивної терапії. Крім того, на самоізоляції знаходяться 935 осіб.

На сьогодні у Львівській області захворіло 256 осіб, з яких 26 людей одужали та ще 10 померли.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень учасниками хресної ходи у місті Самбір Львівської області.

Також станом на ранок 21 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 6125 людей. Зокрема 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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