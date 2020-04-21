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Во Львовской области с подозрением на коронавирус обратилось еще 5 человек

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 10:10
Во Львовской области с подозрением на коронавирус обратилось еще 5 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У пятерых жителей Львова и Моршина подозревают коронавирусную инфекцию

Во Львовской области в ночь с 20 по утро 21 апреля с подозрением на коронавирус обратилось еще 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Как сообщается, люди, которые обратились с подозрением на коронавирус, являются жителями Львова и Моршина. В целом во Львовской области ожидают своих результатов на COVID-19 - 96 человек у которых есть симптомы коронавирусной инфекции.

На лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находится 100 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 14-ти пациентов состояние тяжелое. Также пациентов на аппарате ИВЛ - нет. Двое людей в отделении интенсивной терапии. Кроме того, на самоизоляции находятся 935 человек.

На сегодня во Львовской области заболели 256 человек, из которых 26 лиц выздоровели и еще 10 умерли.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений участниками крестного хода в городе Самбор Львовской области.

Также по состоянию на утро 21 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 6125 людей. В частности 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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