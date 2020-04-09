У Львівській області з підозрою на коронавірус звернулось 10 осіб

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Наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 87 осіб

За ніч до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні звернулось 10 осіб з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, з 22:30 8 квітня по 08:00 9 квітня з підозрою на коронавірус звернулось 10 людей з Львова, Тернополя та Самбірського району. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 87 осіб. На самоізоляції знаходяться 356 осіб. За увесь час виписано - 120 пацієнтів.

Стан більшості хворих середньої важкості, однак у 11-ти пацієнтів стан важкий, а один пацієнт на апараті ШВЛ. Загалом так за весь час із підозрою на коронавірус звернулося 563 людини.

Як зазначається, наразі у Львівській області з підозрою на коронавірус перебуває 119 осіб, та ще у 61 пацієнта позитивний результат тесту на коронавірус, з них три особи померли та ще троє одужали.

Нагадаємо, у Львові міська комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення обмежувальних заходів на час карантину.