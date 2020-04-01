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У Львові посилили карантинні заходи

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 16:58
У Львові посилили карантинні заходи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вводиться обов'язковий масковий режим у магазинах та на транспорті, а також заборона на пікніки в парках

У Львові міська комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення обмежувальних заходів на час карантину. Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає РБК-Україна.

За його словами, з 2 квітня вводиться обов'язковий масочний режим в усіх магазину, заборона на пікніки в парках, а також закривають дитячі майданчики.

"Щодо роботи супермаркетів і продуктових магазинів. З завтрашнього дня обов'язково заходити тільки в масках. Категорично забороняємо батькам з дітьми гуляти на дитячих майданчиках, тому що це зона ризику. На спортивних майданчиках дозволяється займатися тільки, якщо там знаходиться одна людина. На п'ятницю-суботу буде посилена робота "муніципальної варти" і поліції з патрулювання парків, скверів", - повідомив Садовий.

Онлайн-трансляція брифінгу про нові рішення міської комісії ТЕБ та НС щодо життєдіяльності Львова в умовах карантину

Опубліковано Львівська міська рада Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні офіційно підтверджені 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за останню добу. У Львівській області підтвердили 6 випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з поширенням коронавіруса посилюють карантинні заходи в Івано-Франківську. Зокрема, з 2 квітня обмежують в'їзд у місто. Також вводиться обмеження на користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками, а також заборона відвідання парків та розведення багать на вулиці.

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