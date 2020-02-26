У Львівській області скасують всі масові заходи через коронавірус

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Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки в області рекомендувала не проводити масові заходи

Влада Львівської області рекомендує скасувати всі масові заходи через загрозу розповсюдження нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській обласній адміністрації рекомендувала не проводити масові заходи на території регіону найближчим часом.

"Сьогодні ми отримали наказ від міністерства забезпечити присутність карет швидкої допомоги на пунктах пропуску Шегині, Рава-Руської, Краковці. Машини вже поїхали з відповідними засобами захисту. В аеропорту також є автомобіль екстреної медичної допомоги, при необхідності буде забирати пацієнтів в інфекційну лікарню. Лікарня готова до прийняття пацієнтів, а санаторій "Немирів" буде вивільнятися від сьогоднішнього дня ", - розповів в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько.

Нагадаємо, що тести на коронавірус не виявили інфікування в 48 евакуйованих з китайського Уханя, які знаходяться в обсервації на території медичного центру "Нові Санжари".

Раніше повідомлялося, що в медцентрі "Нові Санжари" завершили відбір проб на коронавірус у всіх людей, поміщених на обсервацію, включаючи медичний і обслуговуючий персонал.