ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области отменят все массовые мероприятия из-за коронавируса

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 15:00
Во Львовской области отменят все массовые мероприятия из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности в области рекомендовала не проводить массовые мероприятия

Власти Львовской области рекомендуют отменить все массовые мероприятия из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время.

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня ", - рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

Напомним, что тесты на коронавирус не обнаружили инфицирования в 48 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары".

Ранее сообщалось, что в медцентре "Новые Санжары" завершили отбор проб на коронавирус у всех людей, помещенных на обсервацию, включая медицинский и обслуживающий персонал.

Стали известны результаты 48 тестов на коронавирус в Новых Санжарах Экватор обсервации: в Новых Санжарах не зафиксировано повышение температуры
Новости Украины Львовская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь