ГПУ затримала на хабарі начальника Держслужби праці Донецької області

Чиновника затримали під час отримання 500 тис. гривень хабара

Генеральна прокуратура України (ГПУ) затримала на хабарі начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області. Про це у Facebook повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Як зазначається, чиновник вимагав від директора одного з підприємств один мільйон гривень, затримали зловмисника сьогодні, 16 серпня 2018 року, під час отримання частини хабара у розмірі 500 тис. гривень.

"Задокументовано отримання неправомірної вигоди начальником Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області, який вимагав від директора одного з підприємств 1 мільйон гривень у декілька етапів", - написав Луценко.

Зазначимо, за інформацією на сайті Донецького облуправління Держслужби праці начальником відомства є Володимир Шубін.

Як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, чиновника затримали на хабарі у Краматорську, він вимагав 1 млн гривень у підприємця за зменшення суми нарахованого підпорядкованими йому працівниками за результатами перевірки штрафу та не проведення у подальшому інспекційних відвідувань вказаного суб’єкта господарювання. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманого про підозру, йому інкримінують ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).

Генпрокурор Юрій Луценко: Браслети знайшли хапучі руки Прокурорами Департаменту процесуального керівництва у... Опубліковано Ларисою Сарган Четвер, 16 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області військова прокуратура затримала старшого оперуповноваженого частини Конотопського виправного центру, який за 10 тис. гривень пообіцяв засудженому посприяти в умовно-достроковому звільненні.

Крім того, 15 серпня у Львові співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі в 600 доларів підполковника поліції, який вимагав хабар за видалення з бази даних персонально-довідкового обліку відомостей про судимість місцевого жителя.