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У Львівській області оштрафували керівника ринку за порушення карантину

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 18:41
У Львівській області оштрафували керівника ринку за порушення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Керівника ринку оштрафували на понад 30 тисяч гривень

У Львівській області оштрафували керівника ринку за порушення норм карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, керівник ринку порушив правила щодо карантину людей і норми, передбачені законом. На чоловіка склали протокол за ст. 44-2 КУпАП, тобто порушення правил щодо карантину людей.

"Санкція статті передбачає покарання - штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - пояснили в поліції.

Зазначається, що суд визнав директора підприємства винним та наклав на нього штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці відкрили 35 кримінальних проваджень за фактом порушення карантинного режиму в Україні. Також слідчими було складено 3421 адміністративний протокол за порушення карантину людей.

Крім того, поліція склала понад 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації у Києві. За порушення карантину у столиці вже оштрафували п'ятьох людей на 17 тисяч гривень.

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