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У Києві за порушення обсервації поліція склала понад 60 протоколів

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 12:30
У Києві за порушення обсервації поліція склала понад 60 протоколів
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Всього в Києві поліція склала 466 адмінпротоколів за порушення карантину

Київська поліція склала більше 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за порушення карантину в Києві вже оштрафовані п'ять чоловік на 17 тисяч гривень.

"На сьогоднішній день поліція скеля вже 466 протоколів на порушників. Тільки з них на порушення режиму обсервації за два дні склала більше 60 адміністративних протоколів. На 5 чоловік вже наклали стягнення 17 тисяч гривень. Інші протоколи зараз на розгляді судів", - заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

Також РБК-Україна писало, що у Сумах чоловіка суд оштрафував на 17 тисяч гривень за те, що він знаходився в магазині без маски.

Зазначимо, за останніми даними, у Києві зафіксовано 161 випадок зараження коронавірусом. З них 27 за останню добу. При цьому був підтверджений перший летальний випадок від захворювання в столиці.

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