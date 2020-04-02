Во Львовской области оштрафовали руководителя рынка за нарушение карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Руководителя рынка оштрафовали на более чем 30 тысяч гривен

Во Львовской области оштрафовали руководителя рынка за нарушение норм карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, руководитель рынка нарушил правила карантина людей и нормы, предусмотренные законом. На мужчину составили протокол по ст. 44-2 КУоАП, то есть нарушение правил относительно карантина людей.

"Санкция статьи предусматривает наказание - штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - пояснили в полиции.

Отмечается, что суд признал директора предприятия виновным и наложил на него штраф в размере 34 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители открыли 35 уголовных производств по факту нарушения карантинного режима в Украине. Также следователями был составлен 3421 административный протокол за нарушение карантина людей.

Кроме того, полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации в Киеве. За нарушение карантина в столице уже оштрафовали пять человек на 17 тысяч гривен.