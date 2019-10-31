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У Львівській області виявили боєприпаси поблизу нафтової свердловини

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 12:59
У Львівській області виявили боєприпаси поблизу нафтової свердловини
Фото: схрон з боєприпасами (ssu.gov.ua)

Ще один схрон боєприпасів виявили у Херсонській області

Співробітники Служби безпеки України виявили у Львівській та Херсонській областях місця незаконного зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як розповіли у відомстві, перший схрон з боєприпасами був виявлений у нежитловій будівлі неподалік нафтової свердловини поблизу Борислава. Спецслужбовці вилучили тротилову шашку, вагою 400 грам, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 з запалами до них.

Ще один сховок з боєприпасами був виявлений у лісозмузі поблизу Нової Каховки. Правоохоронці вилучили 8 пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25, чотири підривні механізми, 9 гранатометних пострілів та 5 окопних та кумулятивних зарядів. Також було виявлено 200-грамову тротилову шашку, гранату та понад 16 тис. набоїв різного калібру.

"В обох випадках у межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження засобів ураження та осіб, причетних до облаштування схронів", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі поблизу населеного пункту Федорівка виявили снаряди часів Другої світової війни. Загалом група розмінування виявила та знешкодила 9 потенційно небезпечних предметів.

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