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У Львівській області знайшли мертвим військового-контрактника

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 21:00
У Львівській області знайшли мертвим військового-контрактника
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці відкрили справу за фактом смерті військового

У Львівській області знайшли мертвим військового, який служив за контрактом в Збройних силах України у місті Яворів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу 24 бригади імені короля Данила.

Зазначається, що тіло військового виявили ввечері 18 листопада 2018 року в квартирі, яку він орендував.

"За попередніми даними, смерть наступила внаслідок механічної асфікції. За даним фактом проводиться розслідування. Командування та особовий склад приносить глибокі співчуття родині померлого", - повідомили в прес-службі.

Як зазначає видання zaxid.net, військовому було 24 роки, він півтора року служив за контрактом та пройшов зону бойових дій на Донбасі.

"Справу про його загибель кваліфікували як умисне вбивство з позначкою "самогубство", - зазначає видання, посилаючись на інформацію прес-центру бригади.

Нагадаємо, у липні на Рівненському полігоні вибухнув міномет, внаслідок чого загинули троє військових, ще 9 отримали поранення. У ЗСУ повідомили, що найімовірнішою причиною вибуху міномета на Рівненському полігоні є наявні факти халатності особового складу військовослужбовців, які проводили бойові стрільби.

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