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Во Львовской области нашли мертвым военного-контрактника

Новости » Общество    19.11.2018 - 21:00
Во Львовской области нашли мертвым военного-контрактника
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правоохранители открыли дело по факту смерти военного

Во Львовской области нашли мертвым военного, который служил по контракту в Вооруженных силах Украины в городе Яворов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 24 бригады имени короля Даниила.

Отмечается, что тело военного обнаружили вечером 18 ноября 2018 года в квартире, которую он арендовал.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии. По данному факту проводится расследование. Командование и личный состав приносит глубокие соболезнования семье умершего", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечает издание zaxid.net, военному было 24 года, он полтора года служил по контракту и прошел зону боевых действий на Донбассе.

"Дело о его гибели квалифицировали как умышленное убийство с пометкой "самоубийство", - отмечает издание, ссылаясь на информацию пресс-центра бригады.

Напомним, в июле на Ровенском полигоне взорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще 9 получили ранения. В ВСУ сообщили, что наиболее вероятной причиной взрыва миномета на Ровенском полигоне является халатность личного состава военнослужащих, которые проводили боевые стрельбы.

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