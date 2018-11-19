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На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 18:18
На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі зафіксовано 10 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 19 листопада 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, станом на 18 годину вечора на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, 5 разів бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої мінськими домовленостями зброї. 

Протягом дня бойовики обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке, Гнутове, неподалік Жолобка та у районі Чермалика. 

"Під час бойових дій, сьогодні, 19 листопада, поранення отримали два військовослужбовці об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією української розвідки, російські військові масово відмовляються від служби на окупованому Донбасі.

Також повідомлялося, що вчора, 18 листопада, на блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто з так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР").

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Теми: Новини ООС
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