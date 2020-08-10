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У Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі

Львівська область, Понеділок 10 серпня 2020 09:55
У Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Регіон перейшов поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі

У Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі. За останню добу найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зареєстровано саме у цьому регіоні.

Про це у ході брифінгу заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас же у Львівській області... теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що за останню добу в області зафіксували 130 випадків зараження.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавірусу, а загальне число хворих досягло майже 82 тисяч.

Як писало РБК-Україна, станом на 9 серпня послаблювати карантин не можуть 8 областей і Київ через завищені епідемічні показники.

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Новини України Львовская областьбольницаМаксим СтепановКоронавірус
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