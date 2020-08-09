МОЗ оновило перелік областей, які можуть послабити карантин

Послаблювати карантин не можуть 8 областей
Станом на 9 серпня послаблювати карантин не можуть 8 областей та Київ через завищені епідемічні показники. Послабити карантин дозволили Чернігівській області, але до "червоного" списку потрапила Львівська область.
Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України.
Так, послаблювати карантин сьогодні заборонено у таких містах та областях:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1199 нових випадків коронавірусу; жертвами хвороби вчора стали 18 українців.
Крім того, у Львові стався спалах коронавірусу після весілля; інфікувалися гості та їх родини.