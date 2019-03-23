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В Львівській області ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 20:04
В Львівській області ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Вогнем було охоплено 900 квадратних метрів

Поблизу міста Новий Розділ (Львівська область) сьогодні, 23 березня, виникло загоряння сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі на площі 900 квадратних метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що до рятувальників інформація про пожежу надійшла о 16:30. Прибувші на місце подій пожежники встановили, що орієнтовано площа загоряння становила близько 600 кваратних метрів.

"О 19:00 загоряння сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу м. Новий Розділ локалізовано на площі 900 м кв. Загрози населеним пунктам немає", - повідомили рятувальники.

До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці спецхтніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також 15 чоловік особового складу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під Полтавою рятувальники другий день гасяили пожежу на сміттєзвалищі. Зранку 6 лютого рятувальники продовжували гасіння пожежі на території Полтавського міського сміттєзвалище твердих побутових відходів в селі Макухівка Полтавського району.

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