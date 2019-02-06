Під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа почалась 5 лютого о 13:50

Зранку 6 лютого рятувальники продовжили гасити пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалище твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло 5 лютого о 13:50.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,007 га. Пожежу було локалізовано о 16:25. Станом на 17 годину було ліквідовано загоряння на площі 0,002 га.

"6 лютого вогнеборці продовжили гасіння пожежі. До гасіння залучені 6 чоловік особового складу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого, у Деснянському районі Києва на вул. Червоноткацькій спалахнуло одне із складських приміщень. Спочатку повідомлялося про загоряння площею в 700 кв. метрів. Пізніше вогонь охопив понад 10,5 тисяч кв. метрів. Пожежу вдалося загасити наступного дня близько 14:30.

РБК-Україна писало, що на Соборній площі Дніпра 3 лютого підпалили кав'ярню із відвідувачами, в результаті чого постраждали двоє людей.