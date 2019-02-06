ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

Новини » Надзвичайні події    06.02.2019 - 11:01
Під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа почалась 5 лютого о 13:50

Зранку 6 лютого рятувальники продовжили гасити пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалище твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло 5 лютого о 13:50.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,007 га. Пожежу було локалізовано о 16:25. Станом на 17 годину було ліквідовано загоряння на площі 0,002 га.

"6 лютого вогнеборці продовжили гасіння пожежі. До гасіння залучені 6 чоловік особового складу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 2 лютого, у Деснянському районі Києва на вул. Червоноткацькій спалахнуло одне із складських приміщень. Спочатку повідомлялося про загоряння площею в 700 кв. метрів. Пізніше вогонь охопив понад 10,5 тисяч кв. метрів. Пожежу вдалося загасити наступного дня близько 14:30. 

РБК-Україна писало, що на Соборній площі Дніпра 3 лютого підпалили кав'ярню із відвідувачами, в результаті чого постраждали двоє людей.

Число жертв пожежі в житловому будинку Парижа зросло У Рівному сталася пожежа в ресторані
Новини України пожежаПолтава
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся