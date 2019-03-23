Во Львовской области ликвидировали пожар на стихийной свалке

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Огнем было охвачено 900 квадратных метров

Вблизи города Новый Роздол (Львовская область) сегодня, 23 марта, произошло возгорание мусора на несанкционированной свалке на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что к спасателям информация о пожаре поступила в 16:30. Прибывшие на место событий пожарные установили, что ориентировочно площадь возгорания составляла около 600 кваратних метров.

"В 19:00 загорание мусора на несанкционированной свалке вблизи г. Новый Раздел локализован на площади 900 м кв. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили спасатели.

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы спецхтніки Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также 15 человек личного состава.

Ранее РБК-Украина сообщало, что под Полтавой спасатели второй день гасяили пожар на мусорной свалке. Утром 6 февраля спасатели продолжали тушение пожара на территории Полтавского городского свалка твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района.