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У Львівській області змінили тривалість комендантської години

Комендантська година у Львівській області (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівській області від сьогодні, 12 квітня, комендантська година триватиме з 23:00 до 06:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький видав відповідний наказ.

Відтепер комендантська година на території Львівської області буде тривати з 23:00 до 06:00.

Як відомо, у комендантський час заборонено перебувати на вулицях громади без спеціально виданих перепусток та документів, що посвідчують особу.

"Просимо усіх з відповідальністю поставитися до запроваджених мір на період дії воєнного стану. Дотримуйтеся правил комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області знайшли прихисток майже 600 тисяч переселенців.

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Львівська область