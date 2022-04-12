Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий выдал соответствующий приказ.

Отныне комендантский час на территории Львовской области будет длиться с 23:00 до 06:00.

Как известно, в комендантское время запрещено находиться на улицах общины без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

"Просим всех с ответственностью отнестись к введенным мерам на период действия военного положения. Придерживайтесь правил комендантского часа", - говорится в сообщении.