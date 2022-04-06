У Львівській області знайшли прихисток майже 600 тисяч переселенців, - ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Львівська область прийняла близько 600 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram .

"Розселили ще понад 3 тисячі вимушено переміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення - майже 287 тисяч людей. Приблизно стільки ж знайшли помешкання на Львівщині самостійно, у приватному секторі", - зазначив Козицький.

Своєю чергою, в електронній системі зареєструвались 44 тисячі переселенців. Завдяки цьому вони зможуть отримувати допомогу від держави. Понад 20 тисяч українців протягом доби повернулись додому через західні кордони.

"З нашої держави за минулу добу через західний кордон виїхали 32 тисячі осіб. З них понад 16 тисяч - через пункти пропуску у Львівській області", - розповів голова Львівської ОВА.

Нагадаємо, наразі можна подати заявку на відшкодування пошкодженої квартири або будинку внаслідок бойових дій.

Як це зробити у застосунку "Дія", розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.