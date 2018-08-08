У Харківській області на ходу загорівся автомобіль, є постраждалі

Внаслідок аварії у Харківській області постраждали дві людини

У Харківській області поблизу с. Відрадне на ходу загорівся автомобіль, внаслідок чого постраждали дві людини. Про це йдеться у повідомленні облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, подія сталася вчора вранці, 7 серпня 2018 року, на автошляху "Шевченкове - Великі Хутори" у Шевченківському районі Харківської області. На автошляху загорівся автомобіль ВАЗ 2101.

"Автомобіль був обладнаний газобалонним обладнанням. Крім того у багажнику автомобіля знаходився переносний балон зі скрапленим газом", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок події опіки отримав водій 1975 року народження, його було госпіталізовано. Також постраждала пасажирка 1946 р. н., проте жінка відмовилася від госпіталізації. Наразі причина виникнення пожежі з’ясовується.

Фото: аварія у Харківській області (kharkiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області зіткнулися автомобіль Fiat і мотоцикл Agusta, внаслідок аварії загинули дві людини.

Зазначимо, у липні на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП за участю автомобіля Ford і фури DAF.