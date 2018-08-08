У Чернігові загорілася маршрутка з пасажирами

Під час загоряння у салоні перебувало 20 пасажирів

У Чернігові за адресою 1 Мая згорів автобус 12-го маршруту, під час загоряння у маршрутці перебували пасажири. Про це повідомляє місцеве видання gorod.cn.ua.

Інцидент стався близько 11 ранку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Зазначено, що водій побачив дим із двигуна, швидко зупинив автобус і випустив пасажирів. У маршрутці перебувало 20 осіб, постраждалих немає. Водій за допомогою трьох вогнегасників спробував самостійно ліквідувати пожежу, але його спроби не увінчалися успіхом.

Відзначається, що у водія згоріли особисті речі, техпаспорт, але сам чоловік не постраждав. На місці працювали співробітники поліції, а також рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Фото: у Чернігові згоріла маршрутка

Помічник начальника Управління ДСНС в області по зв'язках із засобами масової інформації Олександр Івченко розповів виданню, що об 11:31 пожежа була локалізована, а о 11:46 остаточно ліквідована. Причина пожежі та збитки встановлюються. За однією із версій, сталося коротке замикання електромережі маршрутного таксі.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, в минулому році в Броварах на ходу загорілася маршрутка з 10 пасажирами. Ніхто з них не постраждав, але сам водій отримав опіки 1-2 ступеня при спробах загасити пожежу.

У грудні минулого року в Харкові під час руху сталася пожежа в маршрутному автобусі. Під час руху по маршруту водій виявив дим, який йшов з-під капота автомобіля, після чого зупинився і попросив пасажирів покинути салон. У результаті НП ніхто не постраждав.