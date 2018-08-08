У Харківській області зіткнулися автомобіль і мотоцикл, двоє загиблих

Аварія сталася 8 серпня у місті Зміїв

У Харківській області зіткнулися автомобіль Fiat і мотоцикл Agusta, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що аварія сталася 8 серпня близько 10:00 в місті Зміїв.

За попередніми даними, на автодорозі Харків - Зміїв сталося зіткнення автомобіля Fiat і мотоцикла Agusta.

В результаті ДТП 34-річний пасажир мотоцикла загинув на місці. 23-річний водій мотоцикла був госпіталізований в реанімаційне відділення Зміївської районної лікарні, однак від отриманих травм чоловік помер.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото (facebook.com/police.kharkov)

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, річна смертність від дорожньо-транспортних пригод в Україні становить 413 осіб на мільйон автомобілів.