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У Чернівецькій області судитимуть прикордонника, який вдарив начальника ножем у спину

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 16:57
У Чернівецькій області судитимуть прикордонника, який вдарив начальника ножем у спину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Останній отримав поранення, які мають ознаки тяжкого тілесного ушкодження

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму начальнику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець у відповідь на зауваження свого начальника, наніс йому удар ножем в спину. В результаті удару у потерпілого пошкоджена селезінка.

Як повідомили в ГБР, згідно з висновками судово-медичної експертизи нанесені тілесні ушкодження є тяжкими. Йому повідомили про підозру по 3 ч. ст. 405 Кримінального Кодексу України.

У разі доведення провини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8років.

Нагадаємо, слідчі ДБР в Житомирській області затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності за підозрою у розповсюдженні наркотиків.

Також РБК-Україна повідомляло, що співробітники ГБРзадержали оперуповноваженого Управління захисту економіки в Кіровоградській області за скоєння смертельної аварії з велосипедистом.

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