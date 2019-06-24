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У Львівській області в ДТП загинули двоє дітей

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 11:44
У Львівській області в ДТП загинули двоє дітей
Фото: місце ДТП (npu.gov.ua)

У Львівській області зіткнулись автомобіль "ВАЗ-2106" та мопед "Вайпер"

У Львівській області на повороті в селі Кізя Бродівського району сталося зіткнення автомобіля та мопеда, в результаті ДТП загинули двоє дітей та постраждали ще п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Зазначається, що зіткнулись автомобіль "ВАЗ-2106" та мопед "Вайпер". Внаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події, а двоє його тринадцятирічних пасажирів-односельчан були госпіталізовані. Один з них від отриманих травм помер у лікарні.

У Львівській області в ДТП загинули двоє дітей

Фото: місце ДТП (npu.gov.ua) 

"Окрім того, тілесні ушкодження отримали четверо з п’яти пасажирів "Жигулів" - усі мешканці Бродівського району віком від 17 до 25 років", - написали у прес-службі

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Нагадаємо, сьогодні на автодорозі "Київ-Чоп" в напрямку Києва зіткнулись дві вантажівки, в результаті чого загинула людина. Як зазначається, у результаті ДТП перекриті всі смуги руху, крім однієї. У зв'язку з цим утворились пробки.

Раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

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